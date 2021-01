Poslední slovo Jaroslava Veise: Ostrov očkovací deviace

16. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Úvodem jen pro pořádek: Dovolil jsem si vypůjčit za účelem titulku pojem, který si přivlastnil Miloš Zeman, a nikdy nepřiznal, že o ostrovech pozitivní deviace první psali slovenští sociologové, zejména Soňa Szomolányi. Kdyby byl prezident mladší, označili by ho za plagiátora, ale po něm by to, jako ostatně všechno, steklo jako kapky deště po peleríně.

Poslední slovo Jaroslava Veise: Začíná krátké 21. století Ostrov očkovací deviace ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) ovšem vůbec pozitivní není. Je to naopak učebnicový příklad zneužití postavení poblíž moci ve svůj prospěch. Nebo také klasické české vyčůranosti.