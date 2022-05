Poslední slovo Jaroslava Veise: Otevřený filmový námět

Nedobrovolně se to stává i námětům napsaným až do konce, a kdo zná Podskalského filmový trhák Trhák, což je kdekdo, ví, co mám na mysli.

Adresátem mého otevřeného námětu je společnost Eon Productions, která stojí za všemi bondovkami, které byly kdy natočeny. Mým cílem je producenty ponouknout, aby se vrátili k tradiční podobě střetu Jamese Bonda se zlem, kdy agent 007 jakožto reprezentant euroatlantické civilizace ve finále zabrání v páchání zla nejrůznějším klonům ruského impéria, nejčastěji jeho komunistickým a postkomunistickým variantám.