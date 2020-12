Poslední slovo Jaroslava Veise: Pražská epopej

12. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Asi před dvaceti lety mě náhoda svedla u večeře s chlapíkem, který měl pod krkem motýlka, jaký mívají ve starých filmech výstřední milionáři, a protože to bylo ve Washingtonu, řekl jsem si, že to asi výstřední milionář bude. Ukázalo se, že je to pravda jen zčásti.

Byl to Thomas S. Crane, právník z Bostonu a vnuk milionáře a filantropa Charlese Richarda Cranea, který kdysi seznámil profesora Masaryka s profesorem Wilsonem, v oné chvíli americkým prezidentem, a vyvrcholila ta známost vznikem Československa.