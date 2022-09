Nevěděl jsem, co mám čekat. Byl jsem deset dní po náhradě kyčle a chodil jsem o berlích. Onoho večera se ze tmy nevynořily vyděšené matky s plačícími dětmi, ale Natalia a tři studentky s plnými kufry oblečení. Káťa a Dáša studují design, Darya zpěv populární hudby, Natalia pracuje v byznysu. Zmizely v suterénním bytě, který se jim líbil natolik, že měsíc vycházely jen o poschodí výš do kuchyně a do supermarketů.