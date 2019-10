Poslední slovo Jiřího Hanáka: Cesta zpátky?

Julius Caesar kromě padoucnice trpěl i záchvaty velikášství. Proto prý měl k ruce otroka, který mu měl v patřičném okamžiku nenápadně pošeptat: pomni, že jsi jen člověk!

Něco podobného by naléhavě potřeboval i premiér Andrej Babiš. Poradce, aby nestřílel a teprve pak se ptal, co vlastně chtěl trefit. Vždyť jen v posledním týdnu se mu to stalo dvakrát. Nejdříve se státním pohřbem Karla Gotta. Podruhé způsobem jásotu nad ratingovým povýšením Česka do kategorie spolehlivých dlužníků. Prý je to bomba úspěch, to ano, a že to znamená návrat do první republiky. Tož to ne, tam nechci ani s Babišem, ani bez Babiše.