Poslední slovo Jiřího Hanáka: Kašpařiny

Kdyby premiér Babiš občas mlčel, filozofem by se už určitě nestal, ale ušetřil by si pár dehonestujících myšlenek o sobě. Počátkem týdne totiž oznámil, že pokud se svým ANO příští volby nevyhraje, odejde z politiky.

Prohlášení podivné a nevím, jak to chápat. Byla to hrozba? Nejistota? Nebo mocenské nadýmání? Asi to poslední. Vždyť současné preference jeho ANO jsou větší než součet preferencí dvou dalších stran. Přitom ještě v prosinci vzkázal opozici, že je „urputné hovado“, které se nevzdává. Co platí? Prý když pánbu dopustí, i motyka spustí. Jenže zde premiérova motyka spustila jen velký pšouk. Protože čistě teoreticky se může stát, že ANO volby vyhraje, ale partnera do vlády nesežene. Potkalo to v roce 2010 pana Paroubka z ČSSD. Také trpěl mocenskými větry, když očekával, že „jasné vítězství ČSSD vzejde jako jasná hvězda“. Vítězství vzešlo, vláda však nikoliv.