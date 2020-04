Poslední slovo Jiřího Hanáka: Kde se to v nich bere?

Winston Churchill byl antikomunistou a nikdy z toho neslevil. Stál v čele Velké Británie v době, kdy jen její letectvo ji chránilo před Hitlerem, přičemž komunista Stalin hnal expresní vlaky se surovinami Hitlerovi na pomoc. Když však nacisté přepadli Rusko, Churchill nabídl Stalinovi spojenectví. Neboť, jak řekl udiveným kolegům, kdyby pan Hitler vpadl do pekla, promluvil bych vlídně o ďáblovi.

Dejme tomu, že Česko je peklo s ďáblem Babišem v čele, do kterého vpadl koronavirus. Nedá se samozřejmě čekat, že by ani v této těžké zkoušce naší země část opozice utrousila pár vlídných slov o ďáblovi. Ale proč alespoň nemlčí? Vždyť sir Winston ani v té době nebyl prost vrtochů, které mu ve veřejnosti neposloužily. Potlačoval stávky, pletl se generálům do řemesla, přicházel s podivnými nápady a nařizoval tvrdé restrikce. „Držel však úhel“, a teprve když nacistický koronavirus spoluporazil, britská společnost ho z vlády volbami odvolala.