Poslední slovo Jiřího Hanáka: Kdo ten chleba sní

Tento způsob listopadu prostě nemám rád. Mám samozřejmě na mysli současné až opulentní oslavy kulatého výročí pádu bolševické moci u nás. Podle očekávání totiž vylezla kdejaká žoužel, aby připomněla své zásluhy o historický zvrat. Přitom léta ani stébélkem nepodpořila disent všeho druhu, když probíhal represivní uličkou pozdní normalizace.

Dnes však slyšíme, že to oni zalezlíci se účastnili, vyhráli a zařídili. Kozí pšouk na ně! Musel jsem se zasmát slovům našeho prezidenta Zemana na obědě s německým prezidentem: „Jako Čech, který se aktivně účastnil listopadové revoluce…“ To má náš udata na mysli svůj projev před milionovou Letnou, kdy už bylo vlastně hotovo? Chartu 77 nepodepsal, protože mu to prý nikdo nenabídl. Kdo mu nabídl už bezpečnou Letnou, kde nemohl promluvit ani Ludvík Vaculík?