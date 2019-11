Poslední slovo Jiřího Hanáka: Proč

30. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Už potřetí za mého novinářského působení byla přepadena moje poštovní schránka. Tentokrát to nebyly ani nakreslené hákové kříže, to když jsem vyhnání německých antifašistů nazval hanebností, ani nálepka s bolševickým vemenem pro mé letité angažmá v Právu. Do třetice (zatím?) někdo schránku poflincal nálepkou chvilkových demokratů, navíc dovnitř hodil propagační letáky s hanopisem na mně.

A protože onen hanopis byl anonymní, musím ho připsat na rováš Milionu chvilek. Perla z textu: „Osmdesátiletý Jiří Hanák snad nemá zapotřebí se v babišovských novinách na propagandě současné moci podílet“.