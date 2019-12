Poslední slovo Jiřího Hanáka: Třetina

14. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Lidský kal, myšlenkové bahno či močál. Tak se vyjadřují někteří „hlídací psi demokracie“ o třetině svých spoluobčanů jen proto, že stále ještě volebně preferují Babišovo ANO. Je to napuchlá elitářská arogance, ale může být ještě hůře. Zaregistroval jsem totiž už názor, že by snad důchodci, zřejmě opora onoho kalu, neměli mít volební právo. To už není jen hloupé, nýbrž nebezpečné.

Náckové razili heslo „židovství je zločin!“. Dočkáme se, budou-li dnešní poměry trvat, hesla „seniorství je zločin“? Doufám, že nikoli, a věnujme se raději otázce, kterou elitářští hlídací psi tak bohorovně vysvětlují duchovní méněcenností onoho kalu: proč voličská přízeň ANO je (zatím?) tak pevná? Musíme začít od Adama.