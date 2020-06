Poslední slovo Jiřího Vanýska: Asi určitě

24. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V rádiu zrovna říkají: „Tito dva umělci spolu spolupracovali sedm let.“ Nikdo se ničemu nediví, ale mne v té větě příslovce spolu rozčiluje. Cožpak lze spolupracovat jinak než spolu? O chvíli později: „Policie České republiky a vojenská policie budou spolu i nadále spolupracovat.“ Nemohly by ty dvě policie prostě jen spolupracovat? To by přece stačilo.

Začal jsem si výrazu „spolu spolupracování“ všímat, a zjistil, že to používají skoro všichni. V rozhlase, v televizi, v novinách, i ve škole. Připadám si jak hlupák, který českému jazyku nerozumí. Musel jsem vyvinout jistou vůli, abych si řekl slovy Jana Zahradníčka: I kdyby se všichni na hlavu stavěli, já se na hlavu stavěti nebudu. Já budu s někým vždy jen spolupracovat. Čistota jazyka je přece odrazem toho, co nosíme v hlavě a v duši.