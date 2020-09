Poslední slovo Karla Olivy: A je po létě

3. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Děti jsou po půl roce už třetí den ve škole, většina dospělých už různě dlouho v práci, snad to všem vydrží. Ale bylo to divné léto. Strávili jsme ho většinou praktickou vlastivědou po českých luzích a hájích, případně městech, hradech a zámcích, nebo rovnou doma: do různé ciziny se různě dva dny smělo, pak dva dny nesmělo, nato se zase dva dny nesmělo zpátky, no a nakonec zase totéž znova, což ostatně trvá dodnes.

Z novin, televize, rozhlasu, internetu a ještě třeba i odjinud na nás padaly nejméně dvě významné zprávy denně – jen namátkou: pětisetmiliardová sekera státního rozpočtu, pokojné i značně nepokojné protesty proti rasismu, Bělorusko, Trump vs. Biden, Izrael a Spojené arabské emiráty, Bejrút a teď ve finiši hurikán, Tour de France a rozčilená Čínská lidová republika. A to nepočítám tiskové konference o koronaviru, karanténních opatřeních a nošení či nenošení roušek. Kdepak okurková sezona!