Poslední slovo Karla Olivy: Angličtina a sport

Latina antického Říma obsahovala sloveso „portare“, s jehož základním významem „něco/někoho někam vést, vézt či umístit“ etymologicky souvisí dlouhá řada slov: „portál“ budovy (tedy místo, které do budovy vede či kterým se do ní může něco přivést či přivézt) často hlídá ještě reprezentativnější „portýr“, poplatek za takový „transport“ (který může být „exportem“ či „importem“) se nazývá „porto“, pokud je v budově nějaké vydavatelství, může do něj „reportér“ přinášet („aportovat“, kdyby byl pes) nějaké zprávy (čili „raporty“), které pak po vytištění roznáší „kolportér“ atd.

Uvedené „portare“ neslo i specializovaný význam „umístit sama sebe do společnosti“, jinými slovy „chovat se společensky, formálně“. Od tohoto významu bylo kdysi dávno předponou „dis-“ odvozeno sloveso „disportare“, tedy „nechovat se formálně, uvolnit se“.