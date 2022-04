Názor

Na začátku dubna prohlásilo Německo 40 zaměstnanců ruské ambasády za „personae non gratae“. Důvody netřeba uvádět, u „diplomatů“ této země je to k omrzení stejné. Rusko teď v odvetě vyhostilo ekvivalentní počet německých zastupitelů. Takové akce by v případě jiných zemí znamenaly vážnou roztržku. Ale mezi Německem a Ruskem je to spíše jen takové přátelské kočkování.