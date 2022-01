Tehdy totiž bez důkladného seznámení s tím, jak „Masaryk nechal střílet do dělníků“, a řadou ještě horších blábolů školu prostě nešlo vystudovat.) Leč lidská paměť je selektivní svým osobitým způsobem: zatímco potřebné věci z hlavy lehoulince vypadávají, to, co by člověk rád zapomněl, se mu před vnitřní zrak snadno vrací.