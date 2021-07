1. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Skončil školní rok. Pesimista by možná prohodil něco o tom, že skončit nemohl, neboť fakticky ani nezačal, ale já to nevidím až tak. Všechno vlastně proběhlo, jak víceméně mělo, a například maturity – pokud tedy máme věřit statistikám – dopadly dokonce lépe než v letech minulých. Jenže ani s optimismem se to nesmí přehánět.

Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Antimaják Lepších klasifikačních výsledků (u maturit i jinde) lze totiž dosáhnout různými způsoby: buď důkladnější a poctivější studijní přípravou, nebo změkčením klasifikačních kritérií. Samozřejmě je možná i jejich kombinace, ale velmi se obávám, že to, co skutečně nastalo, bylo jen to snížení laťky.