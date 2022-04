Asi docela realistické je tvrzení, že Putin potřebuje vítězství – nebo alespoň něco, co by mohl propagandisticky za vítězství vydávat. To sice nejčastěji zaznívá v politických komentářích, ale upřímně řečeno člověk nemusí být nějaký znalec ruských poměrů ani profesionální psycholog, aby si to uvědomil.