Poslední slovo Karla Olivy: Hmota a duch

PRAHA Tak, a je po roce 2019. Což je, zdá se mi, trochu škoda, jednak proto, že jsme zase o rok starší, a to mi jako důvod k oslavě opravdu nepřipadá, jednak proto, že to – určitě alespoň z hlediska hmotného blahobytu – vůbec nebyl špatný rok. Přinejmenším nás pořád zaplavovaly statistiky o tom, jak nízkou máme nezaměstnanost, jak rostou mzdy a jak tržby překonávají minulé rekordy.

Ve zcela nereprezentativním průzkumu v okruhu svých přátel a známých jsem zjistil, že letos bylo pod stromečky zase víc a zase dražších dárků. Tedy pokud se Vánoce odbývaly doma, protože ta druhá část zjištění spočívala v tom, že opět víc lidí než vloni odjelo koncem roku do Thajska či ještě exotičtějších destinací. Jak to bylo s dárky v té exotice, zatím nevím, protože všichni, kteří by o tom mohli vyprávět, tam ještě jsou.