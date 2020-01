Poslední slovo Karla Olivy: Impeachment

23. ledna 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Když chtějí bozi někoho zničit, pomatou ho na rozumu, říkalo se už v antickém Řecku. Konkrétně doloženo to máme v Sofoklově Antigoně, ale bývala to zřejmě obecná moudrost, jak o tom svědčí třeba bájné osudy Héraklovy: bohyně Héra ho neměla zrovna v lásce, což lze do jisté míry pochopit, protože byl synem jejího manžela Dia s pozemšťankou. Zejména těžce snášela jeho vcelku poklidný a spokojený rodinný život.

Seslala na něj proto záchvat šílenství, v němž pobil Héraklés své tři děti, a potom mu rozum zase vrátila. Jako pokání pak Héraklés vykonal všechny své hrdinské činy (takže vlastně svou slávu získal díky Héře – jméno „Hérakles“ je skutečně možné vykládat jako „slavný prostřednictvím Héry“, i když to prostřednictví bylo dost nestandardní).