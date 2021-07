A to i v případech, kdy žaponští (takto celkem běžně až do 1. světové války) organizátoři věci přes svou jinak příslovečnou preciznost evidentně nezvládli. To se týká – kromě jednotlivostí – zejména tenisového turnaje, který nesmyslně vtěsnali do časů kolem poledních, nejparnějších hodin pouhých 9 dnů.