Názor

Právě ve čtvrtek uplývá 450 let od 7. října 1571, kdy byla svedena bitva u Lepanta. Proto – a pro svůj význam – stojí tato událost za připomenutí, byť je to její pouze 449. výročí: o 11 let později, v roce 1582, se totiž kalendář měnil z juliánského na gregoriánský, a po 4. říjnu tak následoval rovnou 15. říjen, takže v ten rok se výročí jaksi… nekonalo.