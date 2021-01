Praha V pondělí to bude 100 let, kdy se Čapkovi roboti v Národním divadle vydali na prkna, která znamenají svět, a z nich do světa opravdového. Až tedy na to, že před těmi 100 lety bylo 25. ledna úterý a že R.U.R. poprvé publiku předvedli královéhradečtí ochotníci již 2. ledna 1921 v Klicperově divadle (navzdory protestům autora i vedení Národního divadla).

Poslední slovo Ivana Krause: Trochu o pátku Ale vlastně bych v zájmu historické pravdy rád trochu upřesnil ještě dvě záležitosti.

Z jazykovědného hlediska je potřeba poopravit známý příběh o tom, že výraz „robot“ vytvořil Josef Čapek pro svého bratra Karla jako slovo zcela nové. Slovo „robot“ totiž nové nebylo, jen neslo jiný, byť příbuzný význam – a nebylo to slovo úplně české.