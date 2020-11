Poslední slovo Karla Olivy: Mezinárodní dny

Z mládí si pamatuji Mezinárodní den žen 8. března, Mezinárodní den dětí 1. června a Mezinárodní den studentstva 17. listopadu. A to bylo tehdy, tuším, vše.

Ovšem doba pokročila. Pesimista by řekl, že nastala inflace mezinárodních dnů. Jen z bezprostřední minulosti: 15. 11. byl Mezinárodní den bábovek (tento den vyhlásila v r. 2006 jedna americká firma na výrobu forem na pečení a docela se to ujalo), 16. 11. byl Mezinárodní den tolerance, 17. 11. – což snad nemusím připomínat – je Mezinárodní den studentstva (i když u nás je to vlastně jen půlden, z dobrých důvodů se o těch 24 hodin dělí se Dnem boje za svobodu a demokracii, a to nemluvím o tom, že je to ještě také Mezinárodní den předčasně narozených dětí), ve středu 18. 11. byl Mezinárodní den nekuřáků.