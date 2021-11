Poslední slovo Karla Olivy: O vědě nic nevědouc

Nominace do této vlády vznikly jako široký kompromis. To je bez diskuse v pořádku, kompromisy jsou – nejen v politice – nezbytné. Jen je potřeba vzít v úvahu, že souvislost mezi „kompromisem“ a „kompromitováním (se)“ je velmi těsná, a to nejen v etymologii, zvláště pokud je těch kompromisů nadmíru. A ač si upřímně přeji, aby vláda vzešlá z demokratických voleb účinně vládla co nejdříve, jsem z té nadmíry trochu rozpačitý.