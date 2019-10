Poslední slovo Karla Olivy: O významu slov

31. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V dobách mých vysokoškolských studií byly povinnou součástí výuky i předměty jako je „vědecký komunismus“ (dodnes nevím, co to vlastně mělo být) nebo „politická ekonomie“. A právě ze semináře té politické ekonomie mám jeden nezapomenutelný zážitek. Dozvěděli jsme se v něm totiž, že – a zaručuji se, že lektorku cituji přesně, neboť mi to opravdu utkvělo – „v období kapitalismu jsou výrobní prostředky vztahem mezi buržoazií a proletariátem“.

Tomu nikdo neporozuměl ani po delší debatě, která byla uvedena dotazem, zda tedy příkladmo takový soustruh skutečně není věcí konkrétní a hmotnou, ale jakýmsi abstraktním vztahem. Ukázalo se, že je to míněno opravdu tak. Vzal jsem to nakonec jako součást svého lingvistického vzdělávání: totalitní ideologie pro své potřeby mění běžný význam slov a matou pojmy.