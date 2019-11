Poslední slovo Karla Olivy: Oxymóron

28. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Do voleb do Poslanecké sněmovny ještě zbývá docela dost času (na předčasné volby po vyslovení nedůvěry vládě to nevypadá, a navíc, i kdyby k tomu došlo, prezident by se už postaral). Tomu odpovídá (ne)činnost, nebo možná (ne)čilost stran, které nevládnou – sníce o svých vítězstvích v příštích volbách pochrupávají v opozici a občas se přitom převalí z boku na bok.

Pro příznivce demokracie, jež by jako jeden ze svých vnějších projevů s sebou měla přinášet i občasné střídání u kormidel moci, to není úplně potěšující obrázek.