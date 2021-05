Poslední slovo Karla Olivy: Pirátská páska pí prof. poslankyně

20. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Paní poslankyně Válková se dala do pirátského spolku s Ondřejem Profantem. I (pomyslnou) pásku přes oko si přetáhla – alespoň způsob její argumentace ohledně přechylování ženských příjmení tomu odpovídá: ta argumentace je jednostranně slepá ke všemu, co by se týkalo jazyka, a orientuje se jen na požadavek (cituji) „Nechejme volnou svobodnou volbu všem, kteří chtějí mít příjmení nepřechýlené“.

Což je formulace překvapivá volbou mužského životného rodu – přece jen bych tu čekal tvar „které“. Neférová je argumentace paní profesorky, že „do roku 1945 se ženská příjmení přechylovat nemusela“, což je fakt zcela vytržený z kontextu staletí, v nichž u nás žila mnohamilionová německá menšina.