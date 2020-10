Praha Tak nám ministerská komise vybrala novou ředitelku Národní galerie. Jmenuje se Alicja Knastová, je Polka, nastoupí do úřadu 1. ledna a z toho, že slibuje, že se bude učit česky, soudím, že češtinu neovládá.

Nic z toho mi nevadí, jen mi trochu přijde, že když ministr nekultury Antonín Staněk vyhodil Jiřího Fajta z ředitelského křesla uvedené instituce takovým způsobem, že ministr kultury Lubomír Zaorálek cítil potřebu se za to jménem úřadu omluvit, měl možná Jiří Fajt to křeslo dostat zpět. Ale to je asi jen moje naivní představa o slušnosti, která v politice, jak se opakovaně ukazuje, nemá místo.