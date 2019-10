Poslední slovo Karla Olivy: Prestiž pravopisu

24. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Protože obdivuji, co všechno chytrého, užitečného a také hezkého lidé vymyslí a jak nám to zpříjemňuje a zkrášluje život, vypravil jsem se o víkendu na holešovické výstaviště na akci Designblok 2019. Je jistě pravda, že lidský důmysl funguje i na vynalézaní věcí s opačnými funkcionalitami (20. století je toho praktickým důkazem), ale to ve svém optimismu (a asi i naivitě) pomíjím.

V pokladně mi okroužkovali končetinu jako nějakému ptákovi (přitom jsem se na nic neptal) a pak jsem vstoupil. Hned za vchodem byl skákací hrad a neskutečný randál, jak tam zesílili hluk nějaké kapely. Ani jedno z toho mne nelákalo, a tak jsem zamířil doleva do stanu, který pořád ještě nahrazuje levé křídlo Průmyslového paláce, které 16. října 2008 vyhořelo – že se doposud pro nápravu vlastně nic neudělalo, tu mou víru v lidské schopnosti vůbec nenahlodává, právě naopak: obdivuji, jak schopné a šikovné úředníky máme, když pomocí svých předpisů, výnosů a nařízení i osobním nasazením už 11 let zvládají jakékoliv obnově zabránit. Inu, zlaté české ručičky a v nich zlatá česká razítečka…