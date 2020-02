Poslední slovo Karla Olivy: Říše středu

6. února 2020 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Říše středu si v těchto dnech opravdu zaslouží své jméno. Už dlouhé dny se kolem ní točí veškeré zpravodajství a každý máme asi trochu, i když možná jen podvědomou, obavu, co by se stalo, kdyby ten virus dorazil k nám. To přináší zajímavou otázku srovnání, jak se s infekcí vypořádávají v Číně a jak bychom se, hypoteticky, s něčím takovým asi dokázali vypořádat my.

Doufám samozřejmě, že jsou to úvahy zbytečné a plané, ale nezdá se mi, že by byly zcela bezcenné. Ukazují totiž, možná docela názorně, rozdíly mezi naší zemí a státem, kam pan prezident jezdil ve snaze „učit se, jak zvýšit ekonomický růst a stabilizovat společnost“. Budiž mu přičteno k dobru, že už ho to snad přešlo. Ale teď k věci. Vláda komunistické státostrany naprosto neznamená, že v Číně vládne stejný hospodářský marasmus jako u nás před rokem 1989. Čínští komunisté totiž na rozdíl od těch našich tehdejších nebyli hloupí (mluvím o inteligenci, nikoliv o morálce) a už koncem 70. let si uvědomili, jaké výhody jim přinese zavedení tržního hospodářství.