Poslední slovo Karla Olivy: Sunt certi denique fines

Praha Každý – nebo skoro každý – trpíme nějakou menší osobnostní deformací. Já například v důsledku životní dráhy jazykovědce a vysokoškolského pedagoga vykazuji kombinaci syndromů „vidět všude prohřešky proti češtině“ a „poučovat všechny kolem“.

Mezi slušnými lidmi – tedy i mezi čtenáři Posledního slova – se to snažím všelijak potlačovat či maskovat, protože jsem si dobře vědom, jak je to nesnesitelné. Ovšem občas to v důsledku otřesu nad hrubostí zločinu spáchaného proti češtině nezvládnu. Prostě, jak napsal již Horatius, „est modus in rebus, sunt certi denique fines“ neboli „věcem přísluší míra, jsou tedy jisté hranice“. No a když ty hranice někdo překročí, já se pak neudržím.