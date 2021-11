Názor

Dvacátý pátý listopad je v kalendáři zasvěcen svaté Kateřině Alexandrijské (těch místně příslušných svatých Kateřin je víc, ještě Sienská, Boloňská a Švédská). Je to moje oblíbená svatá, což ostatně máme my čeští Karlové Velicí jaksi v tradici – jak to mají Karlové Boromejští, samozřejmě nevím – a to od doby, kdy v tento den mladý Karel IV. zvítězil u severoitalského hradu San Felice v bitvě proti spojeným vojskům pánů z Mantovy, Ferrary, Milána a Verony.