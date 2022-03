I když možná „stydím se“ není úplně správný výraz, jen mne nenapadá žádné lepší vyjádření toho, jak vnímám, že mé dny jsou úplně normální, ale dny úplně stejných lidí jen o pár set kilometrů dál jsou úplně nenormální. Říkám si, co bych asi dělal a jak by mi bylo, kdybych si musel během pár chvil vybrat, co si sbalím do malého batůžku, a rozloučit se se vším ostatním, co mi život přinesl a na co mám nějakou vzpomínku.