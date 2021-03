Poslední slovo Karla Olivy: Švejkovati

Abychom jako národ přežili, vyvinuli jsme si jisté užitečné obranné mechanismy. Dnes je souhrnně označujeme jako „švejkování“, byť ten název není v příliš dobré shodě s fakty.

Titulní postava v Haškově románu totiž nijak výrazně nešvejkuje, pokud tedy význam slovesa „švejkovati“ chápeme, ve shodě s výkladovými slovníky, jako „stavěti se z pasivní rezistence hloupým“. Alespoň mne text díla nepřesvědčil o tom, že by autor svého hrdinu obmyslel nějakou vysokou inteligencí, a ten že by tedy hloupost jen předstíral. A už vůbec se mi nezdá, že by infanteristovi Josefu Švejkovi šlo o nějakou pasivní rezistenci (vůči celkem čemukoliv). Život a činy spisovatelovy skýtají nepochybně jiný obrázek, leč sloveso, o němž je tu řeč, zní „švejkovat“, nikoliv „haškovat“.