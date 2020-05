Poslední slovo Karla Olivy: Uvolnění

Ze svého raného mládí si slovo „uvolnění“ pamatuji jen z přenosů hokejových utkání. Není se čemu divit, za normalizačních dob nemohlo být o ¬žádném jiném uvolnění ani řeči, a pokud se pamatuji správně, dokonce i na tom ledě to vždy bylo „zakázané“ uvolnění.

Pak to pravidlo nějak změnili, takže teď už to neslýchám tak často – nebo, což je daleko pravděpodobnější, nesleduji v televizi hokej, maje životní povinnosti. Ale ani ty dosud nepřehlušily vzpomínku, že když komentátoři pro takové porušení pravidel místo českého termínu použili anglický výraz „icing“, vždy mne to pobavilo. Neboť jedním z významů tohoto výrazu je „cukrová poleva“, takže jsem si představoval, jak se brusle na svalnatých nohou sportovců s námahou prodírají tou lepivou sladkou břečkou… Z­ čehož plyne poučení o tom, že když je český výraz k dispozici, bývá většinou rozumné jej použít.