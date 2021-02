Poslední slovo Karla Olivy: Výběr mezi špatným a ještě horším

4. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Za pár dní vláda zase přijde do Poslanecké sněmovny s žádostí o prodloužení nouzového stavu – ten současný platí už od 20. října a je schválen zatím do neděle příštího týdne. To není úplně krátká doba, a nelze se proto divit, že situace těší jen málokoho. Jenže v životě si nemůžeme vždy vybírat jen mezi dobrým a špatným; často bohužel musíme volit jen mezi špatným a ještě horším.

Poslední slovo Ondřeje Neffa: Písně a křik A tak nějak je to i s tím nouzovým stavem. Ti s jemnějším duchem nemohou za kulturou, ti z druhého konce spektra do hospody, kromě výrobků určených pro začátek a konec trávicího traktu se toho nedá moc koupit. Děti – až na výjimky – nechodí do školy a domácí vyučování on-line (či dokonce off-line) není ani poloviční náhrada za prezenční výuku. A to nemluvím o specifických skupinách lidí, jimž se hroutí podnikání a s ním často i výsledky předchozího celoživotního úsilí.