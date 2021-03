Poslední slovo Karla Olivy: Výročí

4. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Už je tu ten virus s námi rok. To je skoro příležitost bouchnout venkovské víno („Champagne“ od latinského „campania“ – „venkov“, a když už jsem u toho, tak v prvním a čtvrtém pádu vždy raději „virus“ než „vir“, protože to první v latině znamená celkem případné „jed“, zatímco to druhé nese význam „muž“ – odtud rozdíl mezi „virulencí“ a „virilitou“) a udělat si malou bilanci.

Nikoliv ovšem bilanci děsivých čísel z nemocnic, ani bilanci počtu krachujících ekonomických subjektů, a když se podíváme na čísla státního rozpočtu, tak i krachujícího státu. Míním přehled toho, co nám ten minulý rok přinesl.