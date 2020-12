Poslední slovo Karla Olivy: Zastavit stát

Ubezpečuji čtenáře, že v nadpisu nechybí interpunkce. A teď k věci. V parlamentu nyní kvasí novela zákona o daních.

Nikoliv ovšem ve významu „kvasiti – hody míti, panket držeti“, jak jej ve svém slovníku Silva quadrilinguis vocabulorum et phrasium definuje Daniel Adam z Veleslavína, už proto ne, že by se spíše než o hodokvas muselo jednat o nehodokvas. Těch nehod, jež by nám tato novela způsobila, kdyby zůstala v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou, je totiž hned několik – ale jsou všeobecně známy, tak necítím potřebu je vyjmenovávat.