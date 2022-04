Poslední slovo Karla Olivy: „Z“

To je zvláštní už proto, že se jedná o písmena latinské abecedy, která se (ani s případným jiným významem) v azbuce vůbec nevyskytují. Vzniká tak otázka, proč – když už si Rusové svoje vozidla chtějí pomalovávat – tam nemají „3“ a „B“. A stejně tak je nejasné, proč volba padla zrovna na „Z“ a „V“. Jestli jsou to třeba zkratky za ruská slova „zachod“ (česky „západ“) a „vostok“ (připomíná český „výtok“, ale je to ruské slovo pro „východ“), což by jak geograficky (“Z“ u Kyjeva, „V“ na Donbasu), tak vzhledem k nákladu těch dopravních prostředků znělo jako docela dobré vysvětlení. (Je ovšem potřeba střízlivě uvážit, že česko-ruskými jazykovými hříčkami se ruská generalita asi neřídí.)