Proč jsou spory v Krkonoších lepší než v Praze

Máme se moc rádi, a to přesto, že si politicky rozumíme jen asi z poloviny. Letos jsme se zadrhli kvůli výpovědi bez udání důvodu. Oni by uzákonění něčeho takového považovali za zločin, já přemýšlela nahlas, že když někdo někoho zaměstnává a platí, má právo ho taky nezaměstnávat a neplatit.

Oni na to, že kdyby mohl zaměstnavatel vyhodit zaměstnance bez udání důvodů, zaměstnanec by si nemohl ani po právu postěžovat na pracovní podmínky nebo nízkou odměnu. Já, že každý zaměstnavatel musí mít přece zájem, aby mu platný zaměstnanec neodešel, oni, že by ho třeba v pekárně mohli klidně nahradit tak zvaným agenturním pracovníkem, který nemá žádná práva. To mi přišlo vlastně pádné.

Na druhou stranu jsem vzpomněla na jednu učitelku, která nic nenaučila, všichni to moc dobře věděli, i ředitelka, ale ta říkala, že nemůže málo schopnou pedagožku propustit a nahradit, protože jí k tomu chybí zákonný důvod.