Původně prý chtěla vnučka převézt ostatky generála Moravce do Česka v kufru, nakonec to ale bylo o hodně slavnostnější. Pro popel odletěla do Ameriky ministryně obrany Černochová a zpravodajce, který za druhé světové války naplánoval atentát na Reinharda Heydricha, přivezlo z Ameriky se všemi poctami speciální letadlo.