Tenhle hluk ale, jak se zdálo, nikoho nepobouřil. Naopak, nohy mnohých z nás jaksi samovolně začaly podupávat do rytmu reggae, které se hlasitě, a přece jaksi útěšně neslo z – no ano, z kárky dreadatého zametače.
Myslím, že byl nový. Každopádně jsem jej v naší čtvrti ještě neviděla. Ani neslyšela. Baletním krokem se blížil po ulici, občas zastavil kárku, v rytmu muziky posbíral pár poházených kelímků či pytlíků od snídaní a elegantně u toho klapal pickerem. Pak požádal smeták o tanec a chvilku spolu rejdili po parketu, v který se proměnil chodník. Když smeták s úklonou umístil zpátky do kárky, byl chodník krásně čistý.
Ke kolemjdoucím se chlapík choval dvorně a zdálo se, že to od něj pochytila i kárka. Každopádně se nikomu nepletla pod nohy. Šířili kolem sebe čisto a pohodu, tvořili pohyblivý ostrov, u jehož pobřeží jsme všichni zatoužili přistát.
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Zametači v naší čtvrti to nemají tak špatné. Jistě, najde se řada lidí, kteří je snad ani nevidí, jsou pro ně jen překážka v cestě. Ale mnohem víc je těch, co si jejich práce váží. Leckterý kavárník nebo majitel obchůdku na rohu jim nabídne kafe, když procházejí okolo, samozřejmě že zdarma, a – pokud mluví anglicky – prohodí s nimi pár vět o počasí. Lidé v téhle čtvrti už asi nikdy nepochopí, k čemu slouží odpadkové koše. Kdyby si zametači vzali týden volna, brodili bychom se bincem.
Učinila jsem pozorování, čím angličtější a bělejší je zametač, tím kyseleji se tváří. Čím víc je cizinec a čím je tmavší, tím bývá milejší. Pravda, zdání klame. Když jsem se jednou pustila do hovoru s postarším zametačem anglického etnika, tak bílým, že se na slunci neopálil, jen získal růžový nádech, zjistila jsem, že je vlastně docela milý. Jen má za sebou nelehký život, závislost na cracku, bezdomovectví a tak, a naučil se tvářit nepřístupně, aby jej nikdo neotravoval.
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Tmavší zametači, ať už mají za sebou cokoliv, bývají od pohledu o mnoho milejší. A jejich přístup k životu a zametání se, jak jinak, odráží v tom, jak se k nim chová okolí. Ti usměvaví dostanou víc kafí i povolení k použití záchodu.
Muzikální zametač si jistě brzy získá srdce všech. Už teď se s ním zdravil každý druhý. Na otázku, jak se mu vede, chlapík rozvážně odpovídal, že dobře, jó, mohlo by to bejt horší. Má práci, má střechu nad hlavou – teda když zrovna nepracuje. Když pracuje, má nad hlavou celou širokou oblohu. (Rozmáchlým gestem nám nabídl nebe). A jasně, uklízí, ale nepředře se. A má muziku! (Zakroutil boky v rytmu reggae.) Udělal si to tu hezký.