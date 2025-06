Jsme v nebi (fejeton Ludvíka Vaculíka)

Lepší než ty veliké hory na Zemi jsou ty malé. Tam se dá pěstovat dobytek, lovit, mísit těsto na chleba. Moře také zabírají naštěstí jen část Země. Dají se přeplout a obsahují i něco k jídlu. Jsou tu pásma mrazu a vedra, ale smíme si vybrat. Stromy jsou tu ovocné i lesní, dobré na tesařskou práci. Máme ptactvo a ryby, ale to se musí umět. Lepší než velké bouře jsou částečnější mírné deště. Ve vzduchu se dá létat, v mírném větru pouštět draky.

Pod sluncem všechno dobře roste: víno, řepa, zelí… Tak nám Země dává všecko, co potřebujeme k životu. Knihy si napíšeme sami. Vada je tu jedna: obyčejní živočichové se rozmnožují v míře, v jaké mohou nalézat potravu. Člověk nedbá, a tak dochází k přelidnění, jež vede k válkám, katastrofám, zločinům.

Země jako by byla přímo stvořena za příbytek lidí. Neboť i kravské mléko můžeme pít jako telata. A když na něco nestačí ani pár volů, uděláme to s partou dobrých kamarádů. Ženy jsou výkonnější. Zabloudit se na Zemi nedá: když půjdete pořád rovně, dojdete tam, odkud jste vyšli. Každé místo má své jméno, takže se dovíte, kde vás našli, až se jim to podaří.

Myslívám na ten div, že my tu žijeme tak dobře a klidně, když po celé Zemi jsou nějaké války a jiné dobrovolné hrůzy. Že všichni ještě nedošli k poznání, jak je život vzácný. Já to u nás přičítám křesťanské víře a filosofii. Myslím si, že si všichni neuvědomují, že máme život jenom jeden a jak je krásný.

Tohoto jara, mám dojem, si všichni oblíbili „zlatý déšť“: kvete všude. Podél silnic jsou řady ovocných stromů v bílém květu. Ten květ bývá i pěknější než jeho plody. Ptáci vášnivě hnízdí. Moje žena sleduje na kaštanu před našimi okny jedno hnízdo, které já pořád nedokážu uvidět. Prý straky, které ale, také prý, vyhubily malé ptáčky, myslí si ona.

Slunko svítí, ale je dost chladno, čímž prý ale déle vydrží ty kvetoucí stromy. V tom chladnu svádí mě to udělat si pěkný oheň a spálit zbytky všelijakého křoví, krásně tam zamést a vyvést popel z ohniště na kompost. Dostali jsme tvrdé dřevo, polena, ale s těmi velice brzo zatočil Mařenčin Ondřej. Když mám takto okolo svého špalku čisto, jdu si sednout na bílou lavici pod jednou velkou borovicí. Za chvíli přijde moje žena. Lavice je za hradbou našeho vzácného kordonu: má sto let. Je to Holovouský malináč, plodí každý druhý rok. Sedíme a hledíme: do stromů, do trávy i do nebe, po němž letadla dělají bílé čáry, a my vždy cítíme, že už bychom nechtěli do žádných hor, k žádnému moři.

Život máme všichni jen jeden. Tedy jenom jednu příležitost z celé té Boží věčnosti žít pěkně a vděčně. Jako bychom byli posláni sem do tohoto nebe. Jaká hrůza, že tolik lidstva si toto neuvědomuje. A jaká chyba, že tu není žádný archanděl Gabriel, aby takové lidi vyhnal ohnivým mečem… do pekla.

Vyšlo v LN 28. 4. 2015