Jak mu to vysvětlit? Mladá generace, pokud se nechce přidat k fanatikům, vlastně nemá v co věřit

Poslední slovo

Ne, nebudu nadávat na mladou generaci. Nemají to lehké, řekla bych dokonce, že to mají mnohem těžší než před časem my, už proto, že většina z nich byla už v předpubertálním věku zkonfrontovaná s faktem, že Země je dost zničená a není vyloučené, že ještě za jejich života svět přestane fungovat a bude malér.