Byl z toho poprask a jedna influencerka (dvě stě tisíc tisíc fanoušků) k tomu podotkla, přepisuji výrok z videa: „Ale do prdele, co to je, jako že to jsme všichni tak měkký, že jsou lidi ublížený, že někdy někdo zahajluje?“

Bylo mi pět let, když jsem se dostal do podobné pozice. Bydleli jsme tehdy ve Slapech, ve vsi nedaleko Prahy. Sousedovic kluci, o pět let starší než já, dostali deskovou hru na principu Člověče nezlob se.