Jak zabírá shitstorm. Slova podpory mají v mediálním světě řádově menší váhu než hnojobití

Jeden z argumentů proti mé úvaze se týkal mého pokročilého věku. Jsem totiž dinosaur, příslušník staré odkecané generace, která nemá do veřejných věcí co mluvit, protože jim nerozumí. Navíc už brzy vymře.

K tomu mohu podotknout jen to, že jestli je tu nějaká ohrožená menšina, tak jsme to my, dinosauři.

Nejenže máme sedět v koutě a držet bezzubou klapačku zavřenou, dokonce nám není radno moc vylézat ven: kolik seniorů je denně přepadeno a oloupeno? Nepoctiví kšeftaři na ně pořádají hony a žádný zákon je neochrání.

Ale to zmiňuji jen na okraj, hlavně abych shitstorm přiživil. Zajímá mě jiné hnojobití, než je to moje.