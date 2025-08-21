Jednadvacátý srpen ve světě

K právě uvedenému mi snad laskaví čtenáři strpí dvě jazykové poznámky. Zaprvé, záměrně zmiňuji ruskou, nikoliv sovětskou okupaci, a to proto, že Sovětský svaz nebyl ničím jiným než přejmenovanou ruskou imperiální říší.
A zadruhé si dovoluji pro znalé zejména angličtiny, ale i francouzštiny nebo italštiny (případně dalších jazyků) poukázat na fakt, který mne udivoval již od dob, kdy jsem se tyto jazyky učil, totiž že příslušný ekvivalent české „okupace“ v nich nese i význam „zaměstnání, zaneprázdnění“: jejich původ totiž tkví v latinském „occupare“, jež se skládá z předpony „o(b)-“ a varianty slovesa „capere“ – „uchopit“, takže jde je o to, zda pod tím „uchopením“ jazyk chápe pouze násilné obsazení cizího území (jak to svým uživatelům sugeruje čeština), nebo může jít i o uchopení nějakých znalostí a dovedností potřebných k vykonávání určité práce.
K čemuž se ještě sluší dodat, že právě tím základem „capere“ je „okupace“ slovotvorně příbuzná například s „kapacitou“, a to i ve významu „osoba vynikající schopnostmi ve svém zaměstnání“.
Chtělo by to haruspiky aneb Když je veškerá analýza marná
Leč abychom pro samou jazykovědu nezapomněli na to hlavní: že totiž – ač nám to z výšin Řípu může připadat opačně – Česká republika není středem světa a česká výročí, ať už ponurá jako 21. srpen, nebo radostnější, v cizině málokoho zajímají.
Uvedené datum se tak ve Spojených státech slaví formálně jako výročí dne, kdy se v r. 1959 Havaj stala samostatným státem unie, a neformálně jako Den básníků (“Poet’s Day“; ovšem „Den poezie“, „World Poetry Day“, vyhlášený UNESCO, připadá na 21. březen), k čemuž se kvůli rovnováze mezi duchovnem a hmotařstvím přidává Národní den zakaleného indického světlého ležáku (“National Hazy Indian Pale Ale Day“) připomínaný hlavně reklamními mágy pivovarů.
Ve Spojeném království se ve čtvrtek před srpnovými bankovními prázdninami (takže letos 21. 8.) slaví Den hamburgrů – „Burger Day“ (v USA jsou na takový svátek nedočkaví, takže si jej užívají již na konci května). V Austrálii se 21. srpen slaví Den narcisů (“Daffodils Day“; z anglického znění je vidět, že oslava je zaměřena na květiny, nikoliv na osoby), a to přesto, že toto datum spadá do tamní – zřejmě jen teoretické – zimy.
V Brazílii zase mají (volně přeloženo) Den rovnání kudrnatých vlasů po brazilsku (v brazilské portugalštině „Dia do Tratamento Capilar Brazilian Blowout“ – to „Brazilian Blowout“ je obchodní značka, a tak se zpravidla nepřekládá na „Alisamento Brasileir“).
Ale k vážnějším záležitostem. Valné shromáždění OSN ustanovilo v prosinci 2017 datum 21. srpna jako Mezinárodní den památky obětí terorismu, a to na návrh Afghánistánu, země, jež v tehdejší době zažívala asi největší množství teroristických útoků.
Došlo k tomu bez skutečného hlasování, prostým konsensem všech přítomných zástupců členských států – což je jedna, celkem drobná, zajímavost. Ta druhá, podstatnější, tkví v tom, že se v dokumentech OSN nikde neuvádí motivace výběru tohoto data (a nepovedlo se mi se dopátrat byť i jen náznaku takové motivace ani v neoficiálních zdrojích).
Uvažovat se dá ale o lecčems.
Dvacátého prvního srpna 2015 se islámský terorista pokusil o útok na cestující rychlovlaku jedoucího z Amsterodamu do Paříže – díky pohotové reakci několika pasažérů však nedošlo k obětem. Tragičtější útok spáchalo v tento den r. 2004 teroristické uskupení Harkat-ul-Džihád-al-Islámí na opoziční demonstraci v bangladéšské Dháce: výsledkem bylo 24 mrtvých a přes 500 zraněných. Předpokládá se přitom, že motivace k útoku vzešla z tehdejších vládnoucích kruhů Bangladéše a že tedy šlo o nepřímý akt státního terorismu.
A když pohlédneme ještě dále do minulosti, najdeme další případy terorismu, vražd a násilí, do nichž je zapletena státní moc: Československý srpen roku 1968 znovu připomínat netřeba, ale stojí za zmínku, že 21. 8. 1940 zemřel v mexickém exilu na následky atentátu provedeného den předtím na přímý Stalinův rozkaz Lev Davidovič Trockij.
A i zde stojí československá stopa za zmínku: vrah, španělský komunista ve službách NKVD Ramón Mercader, byl po odpykání dvacetiletého trestu přesunut na Kubu, kde si jej českoslovenští „diplomaté“ vyzvedli a odvezli do Československa, odkud pak odcestoval do Sovětského svazu, kde mu byl za jeho zásluhy udělen Leninův řád a titul Hrdina SSSR.