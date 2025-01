Bilance čísla 2024 v umělé slabomyslnosti

To bilancování je vlastně pomyslné kladení na misky vah: co v tom minulém roce bylo dobře, a co naopak dobře nebylo. K čemuž ještě připomenu, že z jazykovědné stránky je „bilance“ odvozena od pozdně latinského „bilanx“, česky něco jako „dvoumisčí“, tj. váha se dvěma (“bi-“) miskami (“lanx“), a snad také to, že jako životní realista jsem vždy potěšen, když je taková bilance alespoň rovnovážná čili vybalancovaná, kde „balanc(e)“ je jen variantou uvedeného latinského „bilanx“ ve středověké francouzštině.

Kvůli jisté profesionální deformaci – v profesním životě jsem se věnoval zpracování jazyka na počítači – neodolám při příležitosti dnešního prvního pracovního dne nového roku si bilančně a možná i mírně nevybalancovaně rýpnout do tzv. velkých jazykových modelů, tedy v roce 2024 asi nejpopulárnější – byť, jak hned ukážu, nejproblematičtější – součásti umělé inteligence.

Pojďme k věci.

Když se v ChatGPT zeptáte na zajímavé vlastnosti čísla 2024, dozvíte se, že rok s tímto letopočtem je přestupný (což je sice pravdivá, leč nepříliš překvapivá informace), a dále, že 2024 je pronické číslo, protože je rovno součinu 44 x 46 – podotýkám, že pronická čísla, jimiž se jako jistou kuriozitkou zabývali již ve starém Řecku (např. Aristoteles ve své Metafysice), jsou definována jako čísla rozložitelná na součin dvou bezprostředně po sobě následujících přirozených čísel (jsou to tedy např. čísla 2 = 1 x 2, 6 = 2 x 3, 12 = 3 x 4 … 72 = 8 x 9, 90 = 9 x 10, 110 = 10 x 11 …).

Jinými slovy, podle ChatGPT platí 44 + 1 = 46, což ovšem není v úplně dobré shodě s obecně přijímaným aritmetickými zvyklostmi. Totéž je pak možno říci i o dalším tvrzení, totiž že 2024 je údajně hyperkompozitní (vysoce složené) číslo, tedy že má více dělitelů než jakékoliv číslo nižší (příklad: 12 je hyperkompozitní, neboť má 6 dělitelů: 1, 2, 3, 4, 6, 12, což je více dělitelů než u libovolného z čísel 1 až 11). Není to prostě pravda, neboť 2024 má 16 dělitelů, zatímco číslo 1680 jich má rovných 40…

Ale abych tady nezostouzel pouze ChatGPT: Copilot mi o čísle 2024 intimoval, že je to čtvercové číslo, tedy že je druhou mocninou čísla jiného, a to konkrétně 45 (přitom 452 = 2025, takže je třeba ocenit, že je to trefa jen těsně vedle, a navíc trefa velmi aktuální) a že jeho rozklad na prvočinitele je roven 22 x 3 x 337 (výsledek tohoto násobení se ovšem rovná 4044).

A musím bohužel zklamat i zájemce o nematematické obory – podobné či ještě horší nesmysly vyprodukují jazykové modely i v jazykovědě či dějepise, a v podstatě kdekoliv jinde. Nevím samozřejmě, proč se takové chyby objevují ve zcela konkrétním příkladě čísla 2024, ale řekněme, že díky výše zmíněné letité praxi v matematickém přístupu ke zpracování jazyka mám jistou netriviální představu o tom, proč k takovým chybám v jazykových modelech dochází obecně. Takže abychom mohli za rok pozitivně bilancovat, dovoluji si upozornit, že uměle inteligentní chatbotové vydávají výsledky, které je potřeba prověřovat, abych tedy rovnou neřekl, že jsou (často) přirozeně, a někdy dokonce až nepřirozeně, slabomyslné.

Všem čtenářům do nového roku přeji pevnou přirozenou inteligenci a vůbec všechno nejlepší!