Spojení „pokus o atentát“ vlastně znamená „pokus o pokus“

Ba naopak se můžeme v rámci letošního kafkovského výročí před světem pochlubit třeba střelbou airsoftovou pistolí na prezidenta Václava Klause (jenž to neváhal označit za atentát) v r. 2012, či o téměř tisíc let starší vraždou sesazeného přemyslovského knížete (a v r. 1035 již jen vykastrované a oslepené lidské trosky) Jaromíra, o jejímž pachateli kronikář Kosmas píše (v překladu z 19. století) „když onen slepý konal potřebu v chyšce, v hodině noční ostrým oštěpem proklál jej zadkem až do vnitřností břicha“.