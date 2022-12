Názor

Stručně by se právě končící rok dal, myslím, charakterizovat starým vtipem ze sovětských časů, v němž se paní Gasparjanová dotazuje Rádia Jerevan, kdy bude lépe, a dostává odpověď, že „lépe už bylo“. Když bychom to předsilvestrovské bilancování ale pojali poněkud podrobněji, našlo by se možná i nějaké to pozitivum.